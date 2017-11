Ee Groussbrand an enger Fabrick, wou Gaufrë produzéiert ginn, huet fir gréisser Perturbatiounen am Zuchtrafic Direktioun London a Paräis gefouert.

© Olivier Symon/RTL.be

D'Autoritéiten hunn d'Leit opgeruff, wéinst deene gëftegen Dämp, an den Haiser ze bleiwen an d'Fënsteren zouzeloossen.



Ronn 50 Pompjeeën waren am Asaz fir de Flame meeschter ze ginn. D'Feier soll duerch eng Feelfunktioun am Killsystem vun engem Uewen ausgebrach sinn. Bal déi ganz Fabrick gouf zerstéiert.



Op der Gare du Midi war den Zuchverkéier ënnerbrach. Betraff waren och d'Eurostar-Zich fir op London an den Thalys fir op Amsterdam respektiv Paräis.