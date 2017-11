E Geriicht a Südafrika huet d'Prisongsstrof géint de Sprint-Star um Freideg wéinst dem Mord u senger Frëndin am Appell méi wéi verduebelt.

An enger éischter Instanz war de Paralympic-Athlet zu 6 Joer Prisong condamnéiert ginn.



De Parquet war géint d'Uerteel aus zweeter Instanz an Appell gaangen, well d'Strof net streng genuch war.



2013 hat den Oscar Pistorius seng Frëndin Reeva Steenkamp duerch d'Buedzëmmerdier erschoss.