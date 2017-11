© AFP

Koalitiounsgespréicher an Däitschland / Reportage Nico Graf



Elo gëtt un der SPD a virop och an der SPD geschafft, datt déi nees aus hirem Motz-Eck erauskënnt a matregéiert, déi jo haut-la-main d'Wahlen an Däitschland verluer hunn. Elo solle si sech also erëm zesummendinn, fir d'Land ze regéieren. D'CDU-CSU huet dat souwisou wëlles, an elo kuckt alles op d'SPD, déi séier, kategoresch an dacks gesot hat, si géif an d'Oppositioun goen.

An den däitschen Zeitungen ass e Freideg iwwerall d'Foto ze gesinn, wou zwee eeler Männer do sëtzen a sech eescht bekucken. Deen een, den SPD-Chef Martin Schulz, kuckt rosen a besuergt, well hie weess genee, datt deen aneren, säi fréiere Parteikolleg a Bundespresident Frank-Walter Steinmeier, him seet. An zwar dat, wat hien net héieren wëll: D'SPD soll bitte,bitte entweder erëm an eng grouss Koalitioun matgoen oder awer eng Merkel-Minoritéitsregierung toleréiere sollen. Vu béide géif ee gär héieren, wat si ze soen hunn iwwer dat Gespréich. Mä ze héieren ass näischt, och net, nodeems d'SPD an der Nuecht geschloen 8 Stonnen intern diskutéiert huet.

Iwwerdeems melle sech awer aner SPD-Spëtzeleit zu Wuert. A bei deene geet et ferm an d'Direktioun iergendwéi um regéieren ze partizipéieren. Den nach Justizminister Heiko Maas mécht de komesche Vergläich, et dierft ee sech net wéi en trotzegt Kand behuelen. De konservativen SPD-Politiker Johannes Kahrs seet, de Frank-Walter Steinmeier wier e fäine Kärel an e gudde Sozialdemokrat. a wann hie seet, elo muss Jidderee mat Jidderengem schwätzen, da musse mir dat och all maachen.

Am "Deutschlandfunk" ass et de fréiere Münchener Buergermeeschter Christian Ude dee prinzipiell gëtt. Fir d' Éischt kënnt d'Land, dann d'Partei an zum Schluss déi perséinlech Meenung. An als gudde Sozialdemokrat, huet hien och direkt Iddien ugedeit. Et sollt ee drun orientéieren, mat wéi enge Projeten een d'Verhältnisser verbessere kéint. Dass een ze verstoe gëtt: "Mir sti fir alles zur Verfügung, wat fir d'Land gutt ass an de sozial Intressien eppes bréngt".

An der SPD leeft et den Ament e bësse wéi an der CSU: et gëtt op d'Zäit gespillt fir iergend eng Kéier an iergend eng Direktioun ze kréien. An et gëtt Wetten driwwer gemaach, ob de Martin Schulz sech affert oder net fir awer an Direktioun Regierung ze fueren.



De Bundespresident Frank-Walter Steinmeier behält op alle Fall d'Initiativ a wëll sech déi aner Woch mat der CDU-Chefin Angela Merkel,, dem CSU-Chef Horst Seehofer an dem SPD-Chef Martin Schulz treffen. An der Haaptsaach si gemeinsam Gespréicher ëm d'Situatioun nom Echec vun den Jamaika-Sondéierungsgespréicher goen. En definitiven Datum gëtt et nach net.