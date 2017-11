Et war awer am éischten Ament net kloer, ob och een ze Schued komm ass beim Tëschefall, deen déi Massepanik ausgeléist huet.D'Police huet awer eng hallef Stonn drop getwittert, datt si näischt Verdächteges fonnt huet. Et wieren och keng Unzeechen op Blesséierter oder Schëss festgestallt ginn.Den Tëschefall war op alle Fall wéi eng Terrorattack behandelt ginn, sou Scotland Yard. Den Asaz ass nach am Gaang.