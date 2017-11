A Frankräich koum et e Freideg den Owend zu den zanter Deeg erwaarte Wiessel an der Regierung.

Benjamin Griveaux

Den Nach-Staatssekretär am Wirtschaftsministère, Benjamin Griveaux, gouf neie Regierungsspriecher genannt a gëtt domat Successeur vum Christophe Castaner, dee viru kuerzem Parteichef vun der Presidentepartei „La République en marche“ gouf a Staatssekretär fir d'Relatioune mam Parlament bleift.



De sozialisteschen Deputéierten Olivier Dussopt gëtt Staatssekretär am Finanzministère an och zoustänneg fir d'Fonction publique, iwwerdeems d'Delphine Gény-Stephann nei Staatssekretärin am Wirtschaftsministère gëtt.