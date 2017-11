Alles an allem sinn 20 Millioune Leit an deem batteraarme Land op akut Hëllef ugewisen, eng 7 Millioune Leit solle kuerz virum Hongersdoud am Jemen stoen.

Wéi d'Militärkoalitioun, déi ënnert dem Lead vu Saudi-Arabien operéiert, virun 3 Wochen e Blockage fir de Jemen dekretéiert hat, waren dovunner och d'Liwwerunge vun der UNO, dem Roude Kräiz an aneren ONGe betraff.



Am Jemen sti sech zanter 3 Joer schiitesch Huthi-Rebellen an d'Unitéite vum sunnitesche Staatschef Abb Rabbo Mansur géintiwwer. D'Affer sinn d'onschëlleg Zivilisten, déi an dee Krich eragezu ginn.