No de geplatzte Gespréicher fir eng Jamaika-Koalitioun sinn et Déi Gréng, déi op hirem Kongress zu Berlin 850 Delegéierte Ried an Äntwert stinn.

Wéi d'Claudia Roth sot, déi bei de Verhandlungen mat dobäi war, hätte sech déi Gréng net verbéie gelooss, d'Partei géif souguer méi staark aus de Sondéierungen erausgoen, sou d'Ex-Parteipresidentin.

D'Kanzlerin Merkel sot op engem CDU-Meeting a Mecklenburg-Vorpommern, datt si viru méigleche Gespréicher mat der SPD bereet wier, fir Kompromësser anzegoen. D'Land bräicht eng stabil Regierung, mee och eng, déi d'Land géif weiderbréngen. D'Zuel vun de Flüchtlingen dierft eng 200.000 Leit net depasséieren, sot d'Angela Merkel virun den Delegéierte vun hirer Partei. D'Kanzlerin sot nach eemol, datt si géint Neiwahlen wier.

Virum Kongress vun de Jusoen zu Saarbrécken sot iwwerdeem den SPD-Chef Martin Schulz datt ee fir Gespréicher géif prett stoen. Wuertwiertlech sot de Schulz, dass et keng Automatisme géife ginn. Dee selwechten Wuertlaut huet och de Vize-President vun de Sozialisten, den Thorsten Schäfer-Gümbel, bei engem Landesparteidag zu Frankfurt gebraucht. Wéi hien sot, géif et allemol keng Decisioun iwwert eng Nei-Editioun vun enger grousser Koalitioun virum nächste Parteidag ginn - dee Kongress kënnt tëscht dem 7. an dem 9. Dezember zu Berlin beieneen. Do kandidéiert de Schulz och nees fir de Poste vum Parteipresident.