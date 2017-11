© AFP-Archiv

Et wär un der Zäit, d'Geschicht zouzegesinn, wéi se wierklech ass, nämlech voller Feeler, net perfekt an nach net opgeschafft, sou de Premier Trudeau bei enger Gedenk-Stonn an der Provënz Newfoundland.



Bis 1996 goufen ënner anerem och do, Kanner aus sougenannten „First Nations“ aus hire Famillje gerappt an an Internater gestach, déi wäit vun hirem Doheem an de Reservater waren. Do dierften se natierlech weder hir Mammesprooch schwätzen, nach hir Traditioune fleegen a goufen domadder systematesch vun hirer Kultur ewechbruecht.



Eng Enquêtëkommissioun huet dëst Virgoen duerno als „kulturelle Genozid“ un de kanadeschen Urawunner veruerteelt.



Béid Provënzen hate schonn eng Sammelklo agereecht, an där si Indemnisatiounen an Héicht vu 50 Millioune kanadesch Dollar, also Ronn 33 Milliounen Euro froen, fir déi Ronn 900 Internatsschüler déi haut nach liewen. Ottawa huet dat och elo accordéiert.