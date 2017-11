© AFP-Archiv

De President Putin huet e Samschdeg nämlech gréng Luucht ginn an en neit Medien-Gesetz ënnerschriwwen.



Duerch dës nei Legislatioun ka Russland Medien, déi sech duerch Suen aus dem Ausland finanzéieren, zwéngen, sech dowéinst als „auslännesch Agenten“ mussen erkennbar ze maachen.



Fernsehsender wéi „Voice of America“ oder „Radio Free Europe“ mussen dann oppe leeën, wou genee d'Suen hierkommen an donieft wäerte se vun den Autoritéiten op der Plaz méi streng kontrolléiert ginn.



Observateure ginn dovun aus, dass dëst eng Reaktioun ass op een neit Reglement an den USA, wou auslännesch Vertrieder sech och registréiere mussen.