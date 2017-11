Um Sonndeg hunn eng Partie Fluchgesellschaften dofir nees eng sougenannten „rout Warnung“ erausginn, wéinst der Gefor vun vulkaneschen Äschen am Himmel, déi iwwer 4.000 Meter an d'Loft ginn an déi d'Motore vu Fligere kënne futti maachen.



Et ass elo schonn déi zweeter Kéier dës Woch, dass de Vulkan dämpt an dass een domadder rechent, dass de Vulkan deemnächst ausbrécht.



D'Autoritéiten hunn ugefaangen, Masken der Bevëlkerung ze verdeelen. Leit am Ëmkrees vu 7.5 Kilometer nieft dem Vulkan goufen och schonn evakuéiert.