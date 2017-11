60 Mënsche konnten awer nach gerett ginn, well si sech u Wrack-Deeler festgehalen hunn, bis déi libesch Garde-Côtes op der Plaz waren. Donieft konnten nach 140 Persoune vun engem zweete Boot gerett ginn, wat och a Séinout gerode war.



Bei engem aneren Asaz goufe virdru schonn iwwer 380 Mënschen a Sécherheet bruecht. Den Ament hänken dowéinst eng 19.900 Mënschen a libesche Lager fest. Am September waren et der just 7.000.



Dëst Joer sinn iwwerdeems schonn iwwer 3.000 Mënsche beim Versuch, Europa z'erreechen, ëmkomm. An zanter dem Joer 2000 wäre schonn iwwer 33.000 Migranten op hirem Wee a Richtung Europa erdronk. Domadder wär d'Mëttelmier mat Ofstand déi déidlechste Grenz op der Welt, dat observéieren déi Vereenten Natiounen.