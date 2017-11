© Carabinieri

D'Police hat am Kader vun enger Routinekontroll e Mann a sengem Won ugehalen, well säi Bäifuerer, säin 9 Joer ale Jong krank an extrem ongefleegt ausgesinn hätt.



D'Polizisten hätten doropshin decidéiert, mam Mann heemzegoen, a säin Haus ze duerchsichen.



An engem delabréierte Keller hu si déi rumänesch Fra zesumme mat hirem Meedche vun 3 Joer fonnt. De Mann gouf verhaft.



D'Affer hat fir déi verstuerwe Fra vum Täter geschafft. Während hirer Gefaangenschaft hat si wéi gesot zwee Kanner op d'Welt bruecht.

Gizzeria, 10 anni di violenze e abusi in condizione di schiavitù: Carabinieri arrestano 52enne-VIDEO - https://t.co/SpA4NR8Zr3 pic.twitter.com/VXGuV0BLVp — calabrianews (@calabrianewsit) November 22, 2017