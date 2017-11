Iwwerdeems denkt d'Land elo um Weekend den Affer vun der grujeleger Attack op eng Moschee op der Sinai-Hallefinsel. De leschten Zuelen no sinn e Freideg op d'mannst 305 Mënschen, dorënner 27 Kanner gestuerwen an der 128 blesséiert ginn. Bis haut huet nach keen eent vun de schlëmmsten Attentater zanter dem 11. September revendiquéiert. Villes awer deit op de sougenannten Islamesche Staat hin. Dem Parquet no hate bis zu 30 Männer mat Baart d'Moschee während dem Freidesgebiet attackéiert. Si si mat 5 Jeepen ukomm, hunn eng Bomm an d'Gebai gehäit an duerno op d'Leit geschoss déi rausgelaf sinn. Dobäi hu se den typesche schwaarzen IS-Fändel an d'Luucht gehalen.