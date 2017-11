Jonker géife sou Evenementer infiltréieren an express fir Chaos ze suergen. Dee System misst geknackt ginn, sou de Vizepremier vun der NVA.Um Samschdeg ass et elo scho fir d'Drëtt an Zäit vun nëmmen e puer Wochen zu Krawallen an der belscher Haaptstad komm. Dosende Leit hunn no enger Manifestatioun géint d'Situatioun a Libyen virun der Porte de Namur randaléiert. Op d'mannst 3 Geschäfter goufe beschiedegt, grad wéi Autoen a Stroosse-Schëlder. Méi wéi 70 Persoune goufe festgeholl. Ee Polizist ass an den Ausernanersetzungen blesséiert ginn an huet missen wéinst enger Blessur um Kapp an d'Spidol bruecht ginn.Nach sinn d'Enquêten net ofgeschloss fir ze wëssen, ob et ee Lien tëscht dëse Krawallen an deenen no der Qualifikatioun vum Maroc fir d'Football-WM gëtt.E puer Deeg duerno war et och op der Place de la Monnaie no enger Rassemblement vun engem sougenannte Youtuber zu Krawalle komm.Sécher ass, d'Virfäll hunn eng politesch Debatte iwwert d'Sécherheet zu Bréissel ausgeléist.