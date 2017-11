Dem 73 Joer ale fréiere Patron vun de Drogeriegeschäfter Schlecker gëtt eng frauduléis Faillitte an d'Ënnerschloe vu Beträg a Milliounenhéicht reprochéiert.De Parquet fuerdert 3 Joer Prisong fir den Ugekloten, souwéi allkéiers 2,5 Joer fir säi Fils a seng Duechter.De Prozess hat am Mäerz ugefaangen. Dobäi goung et ëm d'Fro, wéini den Anton Schlecker wousst, dass seng Firma géif virun der Faillitte stoen.Hien hat am Joer 2012 Insolvenz ugefrot. Ronn 25.0000 Leit haten hier Aarbecht verluer.