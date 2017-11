© AFP

Fir d'Éischt kënnt de Frank-Walter Steinmeier mat de Fraktiounscheffe vun déi Gréng, der Unioun an deene Lénke beieneen. Donieft gesäit sech e Méindeg de Moien de Bundesvirstand vun der CDU zu Berlin. Och déi Gréng gesinn sech fir Concertatiounen.



D'CDU-Spëtzt strieft op en Neits eng Koalitioun mat der SPD un. Eng Minoritéitsregierung kënnt fir si net a Fro. Et hätt een déi fest Intentioun, dass et eng handlungsfäeg Regierung gëtt, sou de Ministerpresident vu Schleswig-Holstein Daniel Günther e Sonndeg den Owend zu Berlin, nodeems d'CDU 4 Stonne laang fir Berodunge beienee souz. An dat wier keng Minoritéitsregierung, mä eng Allianz, déi eng parlamentaresch Majoritéit huet. Just wann d'Gespréicher mat der SPD géifen en Echec ginn, misst nei iwwerluecht ginn.



Donieft si sech och d'Sozialdemokraten am Gaangen ze positionéieren. Och bei der SPD intern ginn d'Stëmmen ëmmer méi haart, eng nei grouss Koalitioun op d'Been ze stellen.

D'Ministerpresidentin vu Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, wëll eegenen Aussoen no awer eng Neioplo vun der grousser Koalitioun evitéieren. Si sot e Sonndeg den Owend um ZDF an der Emissioun Berlin Direkt, dass si éischter fir eng Minoritéitsregierung ënnert der Kanzlerin Angela Merkel wier.





Fir en Donneschdeg si Gespréicher tëscht de Cheffe vun der CDU, der CSU an der SPD beim Bundespresident Frank-Walter Steinmeier geplangt. Wéi et dono soll viru goen, wëll d'CDU eréischt dann decidéieren, wann d'SPD fir hire Parteidag beienee war. Dat ass vum 7. bis den 9. Dezember de Fall.