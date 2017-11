© AFP

Zil vun der Attack war een Duerf, dat vun der Dschihadistemiliz vum sougenannten Islamesche Staat kontrolléiert gëtt. Dat huet de syreschen Observatoire fir Mënscherechter an der Nuecht op e Méindeg bekannt ginn. Do virdrun hat et geheescht 34 Mënsche wiere gestuerwen, dorënner 15 Kanner. An där betraffener Provënz kontrolléiert d'Miliz vum IS hir lescht Territoiren a Syrien.