De Gouverneur vun der Provënz Fukui huet e Méindeg säin Accord ginn, dass de Konzern Kansai Electric d'Reakteren 3 a 4 vun der Atomzentral Ohi nees kënnen a Betrib huelen. Dat soll wahrscheinlech Uganks nächst Joer de Fall sinn.



No zwee Joer Stëllstand vun all de Reakteren am Land, als Konsequenz vun der Atomkatastroph vu Fukushima am Joer 2011, hat Japan am August dëst Joer fir d'éischte Kéier nees zwee Reakteren a Betrib geholl. Antëscht lafen a Japan 4 vun den am ganzen 42 Reakteren.