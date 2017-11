De Poopst Franziskus reest um Méindeg eng éischte Kéier an de Myanmar an duerno an de Bangladesch.

E Sonndeg den Owend ass de Chef vun der kathoulescher Kierch zu Roum fortgeflunn an ass um Méindeg de Moien zu Rangung am Myanmar ukomm.



En Donneschdeg reest hie weider an de Bangladesch.



D'Rees steet am Schied vun der Kris ëm déi moslemesch Minoritéit vun de Rohingya. Honnertdausende vu Leit si vum Myanmar an de Bangladesch geflücht. Mat Spannung gëtt erwaart, ob de Poopst Stellung dozou hëlt.



Als Héichpunkt vun där sechs Deeg laanger Rees gëllt eng Renconter mat der Aung San Suu Kyi, déi de facto Premierministesch vum Myanmar ass.