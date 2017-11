Bei deenen zwee Doudesaffer handelt et sech ëm Mataarbechter vun Infrabel, déi sech ëm d'Gestioun vum belschen Zuchreseau këmmeren.



Si ware grad am Gaang, d'Schinnen op enger Barrière ze flécken, wou moies een Zuch an een Auto mateneekollidéiert waren.





Déi genee Ëmstänn mussen nach gekläert ginn. Gewosst ass bis elo just, dass en Zuch, d'Aarbechter ze pake krut. Et soll sech ëm dee futtissen Zuch vu moies handelen, dee grad am Gaang war, ofgeschleeft ze ginn, wéi dësen op eemol lass goung an eng 14 Kilometer mat héijer Vitesse zeréckgerullt ass, op d'Onglécksplaz.Déi betraffen Aarbechter konnte sech net méi mat Zäiten a Sécherheet bréngen. Eréischt wéi de Stroum op der Linn ofgestallt gouf, koum de Fantomzuch un d'Halen, wéi et vun der belscher Bunn heescht.