Well de Vulkan Agung dreet auszebriechen, soll de Fluchhafen bis op d'mannst e Mëttwoch zoubleiwen.

Internat.: Am meeschte gelies

Wéi et heescht, géifen Äschewolleke riskéieren, de Fluchverkéier a Gefor ze bréngen. Bis ewell goufe schonn Honnerte vu Flich gestrach.



E puer Dausend Touriste sëtzen den Ament op Bali fest.



De Vulkan stéisst zanter e puer Deeg elo schonn Damp- an Äschewolleken e puer Kilometer héich an d'Luucht.