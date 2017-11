Et misst ee probéieren eng Vertrauensbasis opzestellen, sou de fréiere Ministerpresident vu Rheinland-Pfalz mat Bléck op d'Unioun géintiwwer der Noriichtenagence dpa. Et misst ee sech lues a lues uneneen eruntaaschten. Dem Kurt Beck no, hätten d'Jamaika-Verhandlungsdelegatiounen Däitschland an eng Onsécherheet gestierzt, wéi et si nach ni gouf. Et géif drëms goen, Responsabilitéit ze iwwerhuelen. Ob et allerdéngs zu enger neier grousser Koalitioun kënnt, géif fir d'SPD dovun ofhänken, ob déi inhaltlech Konditioune stëmmen a jidderee fair ass.An och wann eng sougenannte GroKo nach an de Stäre steet, schénge verschidde Politiker schonn d'Antennen auszestrecken, fir méiglech Ministerposten ze kréien. Sou och de. Aktuell ass hien nach däitschen Ausseminister. Wéi de Spiegel schreift, kéint den SPD-Politiker an enger nächster Regierung allerdéngs de Poste vum Finanzminister iwwerhuelen. D'Zeitung berifft sech dobäi op héichrangeg Parteikreesser. Deemno hätt d'SPD wëlles, de Finanzministère fir sech ze reklaméieren, sollt et zu Koalitiounsverhandlunge mat der Unioun kommen. Am Finanzministère kéint de Sigmar Gabriel ee wichtege Partner fir de franséische President Emmanuel Macron ginn. D'SPD hat d'Kanzlerin Angela Merkel schonn e puer Mol dofir kritiséiert, dem Macron seng ambitionéiert Pläng fir Europa auszebremsen. De Gabriel allerdéngs ënnerstëtzt dem Macron seng Pläng vun engem gemeinsamen Euro-Budget an engem europäesche Finanzminister.Donieft defiléiere weiderhin déi eenzel Parteie beim Bundespresident. Dësen huet e Méindeg den Owend am Schlass Bellevue zu Berlin d'Fraktiounsspëtzt vun déi Lénk empfaangen, déi duerch hir Cheffe Sahra Wagenknecht an den Dietmar Bartsch vertruede war. Do virdrun war hie mat der grénger Fraktioun an hirem Chef Volker Kauder beienee komm.Iwwerdeems kënnt et zu enger Spëtzerenconter um Dënschdeg zu Berlin, woumat Vertrieder vun de Gemenge beienee kënnt, fir d'Wäichen ze stellen fir eng séier Ëmsetzung vun engem Milliarde-Programm fir besser Loft an de Stied. Domat soll een Diesel-Fuerverbuet an de Stied verhënnert ginn.