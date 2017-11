Banne kierzter Zéit huet dëst Land, dat och zu engem vun den äermste vun der Welt gehéiert, iwwert eng hallef Millioun Flüchtlinge bei sech opgeholl.Déi moslemesch "Rohingyas" sinn eng ethnesch Minoritéit aus dem Myanmar, si gi schonn zënter Joerzéngten verfollegt an dat an engem Land, wou 90% Buddhiste liewen. Dës Flüchtlinge liewen do op enkstem Raum. Vrun allem sinn et Fraen a Kanner.D’Jenny Fischbach war mat der Lëtzebuerger ONG "Friendship" op der Plaz.