Den nordkoreanesche Leader Kim Jong-un. © AFP (Archivbild)

Dat südkoreanescht Militär huet um Mëttwoch de Moie Lokalzäit matgedeelt, datt Nordkorea nees eng Rakéit ofgeschoss huet.Och den US-Verdeedegungsministère huet erkläert, Nordkorea hätt "warscheinlech" eng Rakéit ofgeschoss. An dat obschonn d'USA an och aner Länner Pjöngjang ausdrécklech viru weidere militäresche Provokatioune gewarnt haten.D'Rakéit soll vun der südlecher Provënz Pyongan a Richtung Oste geschoss gi sinn. Südkorea an d'USA wëllen dat elo genee analyséieren. Seoul hat ewell en Dënschdeg matgedeelt, datt et Aktivitéiten op enger nordkoreanescher Militärbase géif ginn.Déi lescht Rakéit hat Nordkorea de 15. September ofgeschoss. Si war iwwer Japan geflunn an duerno am Pazifik gelant.Enn August hat Nordkorea schonn eemol eng Rakéit iwwer Japan geschoss.D'Land huet an de leschte Méint ëmmer nees Rakéiten an och Atomwaffe getest. D'US-Regierung huet mat enger militärescher Äntwert gedreet. Bei sengem éischten Optrëtt virun der UNO hat den US-President Trump souguer vun der kompletter Zerstéierung vun Nordkorea geschwat.