Hie wéisst, dass vill Leit am Myanmar visibel an net visibel Wonnen hunn, déi vu Gewalt stamen, sou de Chef vun der kathoulescher Kierch.De Myanmar, dat majoritär buddhistesch ass, ass zanter Joerzéngte mat Konflikter tëscht verschiddenen Ethnien a Relioune konfrontéiert. Den internationale Fokus läit den Ament virun allem op der Poursuite vun der moslemescher Rohingya-Minoritéit.Aus dem ganze Land waren déi Gleeweg op Rangun komm, fir bei der Mass vum Poopst dobäi ze sinn. Nëmmen 1,27% vun der Populatioun si kathoulesch.Um Dënschdeg kënnt de Poopst Franziskus um drëtten Dag vu senger Rees mat buddhistesche Mënchen beieneen. Duerno reest de Pontifex virun an de Bangladesch.