De Grand-Duché ass vertrueden duerch de Premier Xavier Bettel. D'Gespréicher stinn ënnert dem Motto vun den Investissementer an d'Jugend. Themen, déi um Ordre du Jour stinn, sinn d'Stäerkung vun der afrikanescher Ekonomie, d'Flüchtlingskris an de Kampf géint den Terrorismus.



Éier de Xavier Bettel op Abidjan geflunn ass, war hien déi lescht zwee Deeg fir eng Aarbechtsvisite am Mali. Begleet gouf hie vum belsche Premier Charles Michel. Während verschiddenen Entrevuen huet de Lëtzebuerger Premier ëmmer nees déi gutt Relatiounen tëscht dem Grand-Duché an dem Mali ervirgestrach, och an de Beräicher vun der Entwécklung an der Kooperatioun. Hie sot, dass sech duerch déi Lëtzebuerger Hëllef d'Situatioun am Mali stabiliséiert huet a sech d'Land ka weider entwéckelen, dëst am Respekt vun de Mënscherechter. Donieft huet de Xavier Bettel eng Visite gemaach vun engem Trainingscamp, wou och zwee Lëtzebuerger Zaldote stationéiert sinn, dëst am Kader vun enger Formatiounsmissioun vun der EU am Mali. Weider koum de Staatsminister zu Bamako mat der Lëtzebuerger Communautéit beieneen, déi an der Kooperatioun aktiv ass. Am Beräich vun der Entwécklungshëllef chiffréiert sech den Engagement vum Grand-Duché fir d'Joren 2015-2019 op 61 Milliounen Euro.



Virum Optakt vum EU-Afrika Sommet huet de franséische President Emmanuel Macron annoncéiert, dass Frankräich mat engem milliardeschwéiere Fong kleng a mëttelgrouss Entreprisen an Afrika wëll fërderen. De franséische President huet en Dënschdeg während enger Visite am Burkina Faso d'Schafe vu sou engem Fong bekannt ginn. Hien huet een Appell un déi europäesch Partner a privat Donateure gemaach, dëse Fong mat ze ënnerstëtzen. De Volume vun aktuell enger Milliard soll sech verzéngfachen. Da wier absolut ze realiséieren, sou de Macron zu Ouagadougou. De franséische President huet drop higewisen, dass d'Wuelergoen vun Afrika an Europa zesummenhänkt. Wann Afrika echouéiert, verléiere mer alleguer, well Europa dee Moment vun enger Flüchtlingswell iwwerrannt gëtt, sou den Emmanuel Macron. D'Suen aus dem Fong sollen Entreprisen an de Beräicher wéi Landwirtschaft an Digitalisatioun zegutt kommen.