An Däitschland hu mol nach keng Koalitiounsverhandlungen ugefaangen, an Éisträich si se geschwënn ofgeschloss.

© AFP

ÖVP an FPÖ hu sou gutt verhandelt, gi sou gutt eens, datt um nächsten EU-Sommet Mëtt Dezember schonn eventuell de Sebastian Kurz als Kanzler kéint optrieden.

Et wéilt ee sech awer Zäit huelen, fir uerdentlech ze verhandelen. Nach ginn et e puer Knackpunkten tëscht der konservativer ÖVP an de Rietspopuliste vun der FPÖ.

En Dënschdeg hu se mol hir Pläng a Punkto Educatioun presentéiert.

Fir an eng éisträichesch Schoul ze goen, muss een an Zukunft Däitschkenntnisser hunn. Déi sollen, wann néideg, a Virbereedungsklassen erschafft ginn, déi och verflichtend am Summer oder mëttes sinn, wa schoulfräi ass.

Déi potentiell Koalitiounspartner wëllen an den ënneschte Klassen och nees Noute vun der 1 (ganz gutt) bis bei d'5 (net genügend) aféieren. Dat wär méi sënnvoll, wéi e mëndleche Feedback oder e Smiley.