Et ass d'Fuerderung vun den USA un all d'Länner, hir diplomatesch souwéi Handelsrelatioune mat Pjöngjang ofzebriechen.

Déi amerikanesch Ambassadrice bei de Vereenten Natiounen, Nikki Haley huet Nordkorea e Mëttwoch während enger Drénglechkeetssëtzung vum UNO-Sécherheetsrot virdru gewarnt, dass am Fall vun engem Krich déi ganz Regierung zu Pjöngjang komplett zerstéiert gëtt.



Den amerikanesche President Donald Trump huet nei bedeitend Sanktioune géint d'Land annoncéiert.



Nom nordkoreaneschen Test vun enger neier Interkontinentalrakéit hunn d'USA China opgefuerdert, seng Pëtrolsliwwerungen un d'Nopeschland Nordkorea ze stoppen. China misst méi maachen, sou d'UN-Ambassadrice Nikki Haley.



Konkret Schrëtt als Reaktioun op den Test huet den UNO-Sécherheetsrot awer net decidéiert. D'Membere vum Conseil haten d'Liwwerunge vu Pëtrolsproduite wéi Bensin an Diesel scho gedeckelt. D'Land kritt allerdéngs all Joer, no amerikaneschen Donnéeën, weiderhi ronn 4 Millioune Barrel Pëtrol aus dem Ausland. D'Majoritéit kënnt aus China.