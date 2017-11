Bei dëse Gespréicher mat der Bundeskanzlerin Angela Merkel, sou wéi de Presidente vun CSU an SPD, Horst Seehofer a Martin Schulz, dierft et virun allem ëm d'Méiglechkeet vun enger grousser Koalitioun goen. Nodeems d'Sozialdemokraten no de Wahlen decidéiert haten an d'Oppositioun ze goen, schléisse si elo eng Koalitioun mat der Unioun net méi prinzipiell aus. Allerdéngs hat dës Woch de Cavalier Seul vum CSU-Agrarminister Christian Schmit, mat sengem Jo zu Bréissel, wat eng Verlängerung vun der Lizenz vum Glyphosat betrëfft, d'Klima staark belaascht. Méiglech wier iwwerdeems och eng vun der SPD toleréiert Minoritéitsregierung. Ee leschten Auswee wieren Neiwahlen, déi wëll de Bundespresident awer evitéieren.