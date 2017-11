E Freideg kënnt de Poopst Franziskus am Bangladesch mat engem klenge Grupp vun Rohingya-Flüchtlingen zesummen, déi am Myanmar systematesch verfollegt ginn.

Während senger Visite am Myanmar hat de Chef vun der kathoulescher Kierch en Appell gemaach, all Volleksgruppen ze respektéieren, hat d'Rohingya awer net explizit genannt. Dëst war vu verschiddene Säiten hefteg kritiséiert ginn.



An engem Accord e leschte Samschdeg ware sech déi zwee Länner eens ginn, dass d'Rohingya-Flüchtlingen nees kënnen zeréck an de Myanmar. De Retour soll bannent den nächsten zwee Méint ulafen. De Konflikt war Enn August eskaléiert. Zanterhier huet de Militär honnerte vu Rohingya ëmbruecht. Iwwer 600.000 sinn an d'Nopeschland Bangladesch geflücht.