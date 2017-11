© AFP

D'Airline huet wéinst engem Computerfeeler vill ze vill Piloten iwwert déi Deeg fräi ginn. Wéi et vun der Pilotegewerkschaft heescht, géifen Dausende vu Flich riskéiere gestrach ze ginn. Betraff sinn net manner wéi 15.000 Flich tëscht dem 17. an dem 31. Dezember, schreiwe lokal Medien. American Airlines huet antëscht zouginn, dass et am Planning gréisser Problemer ginn.Wéi et vun der Pilotegewerkschaft op Twitter heescht, wier ee sech bewosst, wéi wichteg Reesen während der Chrëschtzäit ass. Et géif een dowéinst alles maachen, fir dass sou mann wéi méiglech Flich missten annuléiert ginn.