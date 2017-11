Et géif een d'Sich no Iwwliewenden astellen, esou e Spriecher vun der Marinn. Domadder erkläert een déi 44 Leit Equipage offiziell fir dout. Nom U-Boot selwer soll awer nach gesicht ginn, fir de Grond vum dramateschen Tëschefall klären ze kënnen.



An der leschter Meldung, déi een de 15. November vum U-Boot krut, hat de Kapitän vun engem "Schwelbrand" geschwat a Problemer mat System vun de Batterie gemellt. Iwwer 2 Stonnen, nodeem de Kontakt mam Equipage ofgebrach war, hätt een eng Explosioun kéinte vermierken, esou huet et e Méindeg an engem offizielle Communiqué geheescht. Iwwer de Lüftungssystem soll Waasser an de Batterietank 3 gefloss sinn, wat zum engem Kuerzschloss an dem Brand gefouert huet.