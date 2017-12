© AFP

D'CDU-Presidentin Angela Merkel, den CSU-Chef Horst Seehofer an den SPD-Parteipresident Martin Schulz souzen en Donneschdeg den Owend gutt zwou Stonnen mam Bundespresident Frank-Walter Steinmeier am Schlass Bellevue zu Berlin beieneen. Iwwert de Contenu vun de Gespréicher gouf dono näischt no bausse gesot. Fir d'éischt sollen e Freideg d'Parteigremien iwwert d'Gespréich vun en Donneschdeg den Owend informéiert ginn. Eng ganz Partie SPD-Politiker hate sech schonn am Virfeld éischter skeptesch géintiwwer enger Neioplo vun der Grousser Koalitioun mat der Unioun gewisen.