Am Iran gouf et op en Neits ee schwéiert Äerdbiewen. D'Biewen hat eng Stäerkt vu 6,2 op der Richterskala.

Den Epizenter louch nërdlech vun der Stad Kerman am Oste vum Land. Eréischt viru knapp dräi Woche waren duerch ee schwéiert Äerdbiewen an der Grenzregioun tëscht dem Iran an dem Irak iwwer 400 Mënschen ëm d'Liewe komm.