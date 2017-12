© afp

Weltwäit brauchen Estimatiounen no 136 Milliounen Leit humanitär Hëllef a Protektioun wéinst Kricher, Konflikter a Naturkatastrophen. Dat wier eng Hausse vu fënnef Prozent am Verglach mat 2017.



Besonnesch d'Bierger a Länner wéi Syrien, Jemen an dem Südsudan wieren op Liewensmëttel, Medikamenter, Zelter an aner wichteg Gidder fir ze iwwerliewen ugewisen, sou déi zoustänneg Organisatioun vun de Vereenten Natiounen zu Genève.



Fir 2017 gëtt ee gedeelte Bilan gezunn. Engersäits huet déi International Communautéit mat 13 Milliarden Dollar bis Enn November sou vill ginn wéi nach ni virdrun.



Anerersäits gëtt de Gruef tëscht der Ënnerstëtzung an de Besoinen, wéinst deene ville Konflikter an der Welt, ëmmer méi grouss. D'Vereenten Natiounen hu fir d'Joer 2017 schonn iwwer 22 Milliarden fir déi weltwäit Hëllef gefuerdert.