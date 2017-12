Dat geet aus engem Rapport vun der Brexit-Kommissioun vum britesche Parlament ervir.



Et géif een den Ament net gesinn, wéi d'Politik vun der Regierung, den europäesche Bannemaart an d'Zollunioun ze verloossen, kompatibel domadder ass, keng Grenz méi ze hunn.



D'Proposë vun der Regierung zu London, d'Kontrolle mat Hëllef vu modernster Technologie ouni Grenzposten duerchzeféieren, wiere bis ewell net getest ginn an deelweis spekulativ, heescht et nach am Rapport.



D'Republik Irland am Süde vun der Insel ass Member vun der Europäescher Unioun. Nom Austrëtt vu Groussbritannien entsteet eng nei Baussegrenz mam briteschen Nordirland. Bis ewell ass dës Grenz net visibel a kann ouni Problem passéiert ginn.



Experte fäerten duerch de geplangten EU-Austrëtt Enn Mäerz 2019, grouss Nodeeler fir d'Ekonomie a gesinn de Friddensprozess tëscht Katholiken a Protestanten a Gefor.



E Méindeg zitt den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker mat der britescher Premierministesch Theresa May Bilan vun de Verhandlungen, déi bis ewell gefouert goufen.