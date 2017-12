Internat.: Am meeschte gelies

© afp

Bei de Gespréicher soll et ëm déi transatlantesch Cooperatioun bei de groussen globalen Erausfuerderungen goen, sou heescht et. Den Tillerson ass souwisou an der belscher Haaptstad wéinst enger NATO-Runioun.



En Donneschdeg gouf jo och driwwer spekuléiert, dass den Ausseminister Tillerson duerch de CIA- Chef Pompeo géif ersat ginn, wat Washington awer dementéiert huet.



RTL-News: Wäisst Haus: Wiessel vun Ausseminister net op Dagesuerdnung