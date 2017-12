Den Donald Trump am Kapitol, zesumme mat dem Chef vun de Republikaner am Senat, Mitch McConnell, an dem Senateur John Barrasso. © AFP (Foto vum 28. November)

Den Text gouf an der Nuecht op e Samschdeg mat 51 zu 49 Stëmmen ugeholl, domat sinn d'Chancë grouss, datt den Donald Trump d'Gesetz an den nächste Woche kann ënnerschreiwen.Et wier déi éischt grouss Reform am Mandat vum 45. US-President, deem et jo ë.a. net gelongen war, d'Gesetz vum Gesondheetssystem vu sengem Virgänger Barack Obama opzeléisen.D'Steierreform vum Trump gesäit zolidd Erliichterunge fir d'Entreprisë vir a méi klenger fir Privatleit. D'Demokraten hu se kritiséiert als Reform fir déi Räich.