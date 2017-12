No brutale Protester géint d'Resultat vun de Presidentschaftswahlen am Honduras gouf den État d'Urgence am mëttelamerikanesche Land ausgeruff.

Donieft gëllt fir déi nächst 10 Deeg tëscht 18 Auer a 6 Auer eng Ausgangsspär.Bei de Protester vun der Oppositioun koum et zu Ausernanersetzungen tëscht der Police an den Demonstranten. Den Autoritéiten no ass eng Persoun ëm d'Liewe komm an op d'mannst 12 Zivilisten si blesséiert ginn, dorënner verschiddener duerch Schëss.Fënnef Deeg no der Ofstëmmung leien am Honduras nach ëmmer keng Wahlresultater vir. Wéinst Onreegelméissegkeeten a verschiddene Bezierker sollen d'Stëmmziedelen elo nach emol iwwerpréift ginn.No der Auszielung vu ronn 94 Prozent vun de Stëmmen loung den President Hernandez virum Oppositiounschef Nasralla.