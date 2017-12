Zu Prag ass eng ronn 250 Meter laang Bréck an d'Moldau gefall. Dobäi goufen op d'mannst 4 Persoune blesséiert an et gëtt nach no weidere Vermësste gesicht.

D'Bréck huet den nërdlechen Deel vun Prag, Troja, mat der sougenannter "Keeserinsel" verbonnen. Spadséiergänger hate gesinn, wéi d'Bréck zesummegefall ass an hunn dunn d'Rettungsdéngschter geruff.Verschidde Medie mellen, et wären an deem Ament Kontrollmiessungen un der Bréck gemaach ginn, ma firwat déi agebrach ass, ass nach net gewosst. Véier Persoune goufe blesséiert an et gëtt nach no weidere Vermëssten am Waasser gesicht.