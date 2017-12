D'Nikki Haley, US-amerikanesch UN-Ambassadrice

D'USA zéie sech aus engem Flüchtlingsaccord vun der UNO zréck. D'US-Vertriedung bei de Vereenten Natiounen huet den UNO-Generalsekretär Guterres e Samschdeg driwwer informéiert, datt sech Washington net méi un der Elaboratioun vum globale Flüchtlings- a Migratiounspakt bedeelegt.Als Justifikatioun heescht et, d'Deklaratioun wier net am Aklang mat der Awanderungs- a Flüchtlingspolitik vun den USA.Am September 2016 hat sech d'UN-Vollversammlung an enger Absichtserklärung eestëmmeg fir e bessere Schutz vu Flüchtlingen agesat. 193 Länner soten an dem Ofkommes, datt déi Länner, déi déi meescht Flüchtlingen ophuelen, besser ënnerstëtzt sollte ginn.D'Erklärung ass d'Basis fir e globale Flüchtlings- a Migratiounspakt, dee bis Enn 2018 ausgehandelt soll ginn.Den Trump huet awer elo decidéiert, datt sech d'USA net méi dorunner bedeelegen.Ma et géif ee Flüchtlinge weider generéis ënnerstëtzen, huet seng Ambassadrice bei der UNO, d'Nikki Haley, betount, Decisiounen an Awanderungsfroe wéilt een awer eleng huelen: "Mir decidéieren, wéi mir eis Grenzen am beschte schützen a wien an eist Land areesen däerf." An domat wier dee globalen Usaz vun der UN-Erklärung net kompatibel.Den Trump hat jo d'Devise ausginn "America first", also d'USA fir d'éischt, an ass ganz kritesch vis-à-vis vu multilateralen Ofkommessen an Institutiounen.Am Oktober huet seng Regierung annoncéiert, aus der Unesco erauszegoen, an d'Klimaofkommes vu Paräis wëllen d'USA jo och verloossen.De fréieren US-Presidenthuet dann och d'Klimapolitik vu sengem Nofolger Donald Trump kritiséiert. Op enger Konferenz zu Paräis sot hien, datt et an der Klimaschutzfro keng Féierungsroll vu Washington géif ginn, eenzel amerikanesch Staaten an Entreprisë géingen allerdéngs selwer aktiv ginn.De Barack Obama huet zu Paräis de franséische President Emmanuel Macron getraff an deem säi Virgänger François Hollande.