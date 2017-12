De Poopst Franziskus huet säin Ëmgang mat der Kris vun de Rohingya-Flüchtlingen op senger Asien an de Myanmar an de Bangladesch verdeedegt.

Op dem Réckfluch op Roum sot hien, datt et fir hie wichteg wier, datt d'Botschaft géing ukommen. Wann een aneren d'Dier virun der Nues géing zouschloen, géing dat net klappen.De Poopst hat déi am Myanmar verfollegt muslimesch Minoritéit net mam Numm genannt, mä allgemeng betount gehat, datt all Volleksgrupp misst respektéiert ginn. Eréischt wéi en am Bangladesch war, huet en de Begrëff Rohingya benotzt.Aus dem Myanmar si bal eng Millioun Rohingya virun Ugrëff vum Militär an de Bangladesch geflücht. Am Myanmar gi se net als Staatsbierger unerkannt.