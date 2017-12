Den ofgesate katalanesche Regionalpresident Carles Puigdemont wëll bis no den Neiwahlen a Katalounien a sengem Exil an der Belsch bleiwen. De Puigdemont a véier vu senge fréiere Minister géingen op d'mannst bis den 21. Dezember a méiglecherweis souguer nach méi laang zu Bréissel bleiwen, sot säin Affekot engem katalaneschen Radiossender. Wann d'belsch Justiz bis dohin enger Ausliwwerung vun de Politiker u Spuenien géing zoustëmmen, géinge si an Appell goen.Nodeems d'katalanescht Parlament Enn Oktober eesäiteg d'Onofhängegkeet ausgeruff hat, huet Madrid d'direkt Kontroll iwwert d'Regioun iwwerholl, huet de Puigdemont an deem seng Regierung ofgesat an huet eng ganz Partie Regierungsmembere festhuele gelooss. De Carles Puigdemont ass an d'Belsch geflücht.Den 21. Dezember sinn Neiwahlen a Katalounien.