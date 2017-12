Zu Tel Aviv sinn zéngdausende Leit géint de Ministerpresident Benjamin Netanjahu op d'Stroosse gaang. Numm vum Protestmarsch e Samschdeg: "March of Shame".Et geet ëm Korruptiounsvirwërf, déi de Premier direkt betreffen, mä och ëm en ëmstriddene Gesetz-Entworf.E Méindeg dierft d'israelescht Parlament iwwert deen Entworf beroden, duerch dee Regierungscheffen an Zukunft viru Poursuitte solle geschützt ginn.De Ministerpresident weist all Virwërf vu Korruptioun zréck, hie wier an näischt verwéckelt an hätt kee perséinlechen Interessi un der Virlag vum Gesetz.Géing et zu enger Klo géint hie kommen, géing hien ënner Drock geroden, entweder zréckzetrieden oder Neiwahlen unzekënnegen.