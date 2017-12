Irakesch Milizen hunn zwee weider Massegriewer an der jesidescher Sindschar-Regioun am Norden vum Land entdeckt.

Eng Jesidin. © AFP-Archiv

Ënnert den 140 Läiche sinn och vill Fraen a Kanner.An engem Duerf ass e Massegraf mat de Läiche vun 20 Fraen a ronn 40 Kanner fonnt ginn.An der selwechter Géigend sinn an engem zweete Massegraf weider 80 Läiche fonnt ginn, haaptsächlech Jesiden.Eréischt viru knapp 2 Woche goufen d'Läiche vun 73 Jesiden an der Regioun entdeckt.Zanter 2015 sinn den Autoritéiten no a verschiddene Beräicher vun der Jesideregioun ronn 40 Massegriewer fonnt ginn. D'Affer sinn all Deel vun der reliéiser Minoritéit.D'Terrormiliz islamesche Staat hat 2014 Dausende Jesiden ëmbruecht a Fraen a Kanner entfouert an als Sex-Sklavinne mëssbraucht.