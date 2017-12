De fréiere franséische Presidentschaftskandidat Benoît Hamon huet e Samschdeg seng nei Beweegung mam Numm "Generations" presentéiert, mat där hien de President Emmanuel Macron wëll erausfuerderen.De 50 Joer ale fréiere Sozialist huet virun 2000 Leit ugekënnegt, datt seng EU-frëndlech Gruppéierung der Demokratie, dem Ëmweltschutz an der sozialer Gerechtegkeet verflicht wier.Den Hamon war am Abrëll als Kandidat vun de Sozialisten an der éischter Ronn vun de Presidentschaftswahlen eliminéiert ginn.Mat senger neier Partei wëll hie bei den Europawahlen 2019 an dräi Joer drop bei de franséische Presidentschaftswahlen untrieden.