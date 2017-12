© AFP Archiv

Domat huet si e groussen Skandal ausgeléist.

Mëssbrauch am Skisport - Reportage Catherine Anen



Sexuell Iwwergrëffer am éisträichesche Skisport an de 1970er Joren si keen Eenzelfall. Kuerz nodeems d'Nicola Werdenigg bekannt ginn huet, dass si mat 16 Joer Affer vu sexuellem Mëssbrauch gouf, hu sech och aner Fraen zu Wuert gemellt. An d’Reaktiounen hunn net laang op sech waarde gelooss.De President vun der Éisträichescher Skifederatioun, Peter Schröcksnadel, huet betount, dass hien d’Nimm vun den Täter bis Enn November wéilt hunn. Well nëmmen da kéinten déi néideg juristesch Schrëtter ageleet ginn. D´Nicola Werdenigg huet dorops hi gesot, dass si de 5. Dezember dem Parquet géigeniwwer genee bekannt gëtt, wat, wou a wéini genee geschitt wier. Op hirer Facebook-Säit huet si geschriwwen, dass si dës Aussoe géigeniwwer dem Geriicht maache wëll, well si dem éisträichesche Rechtsstaat vertraut.Hier geet et och net drëms, dass d'Täter ëffentlech un de Pranger gestallt ginn. Et misst awer bekannt ginn, wat alles an sou engem Ëmfeld passéiere kann, wann d'Leit d'Ae virun sou engem sensibelen Thema zoumaachen. Ënnert anerem sollen esou wieder Virfäll verhënnert ginn.Ma och elo scho kënnt lues a lues ëmmer méi eraus. Och an der Schischoul zu Neustift, an der Géigend vun Innsbruck, soll et fréier Iwwergrëffer op d'Schüler am Internat ginn hunn. Den ÖSV fillt sech hei net direkt ugesprach, well dës Schoul net direkt der éisträichescher Skifederatioun ënnersteet. Dofir huet sech awer elo den Tiroler Verband ageschalt. Och si wëllen Opklärung a bei der Sich no den Täter hëllefen.

Zanter dëser Woch huet och de Parquet zu Innsbruck annoncéiert géint onbekannt z'enquêtéieren. D’Land Tirol huet eng éischt Ulafplaz fir déi fréier Affer ageriicht. Bis leschten Dënschde sinn do dräi Meldunge vu Mëssbrauch erakomm, déi och elo ënnersicht solle ginn.