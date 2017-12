© afp

Viséiert war d'Firma DHL, déi fir e Montant a Milliounenhéicht erpresst sollt ginn.

E Freideg hat e Bréifdréier e Pak an enger Apdikt direkt nieft dem Chrëschtmaart ofginn. Am Pak war nieft Knupperten an honnerten Neel en Erpresserbréif derbäi, hunn d'Autoritéiten e Sonndeg op enger Pressekonferenz matgedeelt. D'Noriicht wier e verschlësselte sougenannte QR-Code um Internet gewiescht.



LINK: Police huet de Sprengsaz vum Chrëschtmaart zu Potsdam entschäerft



En ähnleche Pak war virun enger Zäit zu Frankfurt opgedaucht. D'Enquêteure gi vun Täter aus, déi regional aktiv sinn an duerchaus nach weider Päck verschécke kéinten. De Pak hätt méiglecherweis explodéiere kënnen. D'Täter géifen a Kaf huelen, datt Leit, déi en opmaachen, blesséiert ginn oder souguer stierwen.



Wien derhannert stécht, ass fir den Ament nach net gewosst.