4 Méint nom leschten Tëschefall huet eng riseg Pann den Zuchtrafic an der Gare Paris-Montparnasse e Sonndeg op en Neits brooch geluecht.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP Archiv

De ganzen Trafic an der Gare huet misse gestoppt ginn, nodeems de Problem mat de Sécherheetsinstallatiounen um 13.30 Auer e Sonndeg de Mëtteg lass gaangen ass.



D'Passagéier musse, wéi et ausgesäit, nach bis an d'Nuecht era Gedold hunn bis nees alles rullt.