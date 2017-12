D’Korruptioun, d’Repressioun an d’Gewalt – d’Staatsgewalt - bestëmmen den Alldag an Honduras. D'Bauere si besonnesch betraff a sichen Hëllef an Europa.

Baueren aus dem Honduras froen no Hëllef (03.12.2017) An Honduras hält sech eng neoliberal Regierung mat brutalste Mëttelen un der Muecht. Klengbaueren aus dem Land hoffen elo op Hëllef aus Europa.

Den Ament gëllt den État d’urgence an Honduras. An de Stroosse vun der Haaptstad Tegucigalpa sinn dës Woch 7 Mënsche gestuerwen, well d’Oppositioun un der Wourecht vum Wahlresultat zweiwelt, mat deem déi neoliberal Regierung sech probéiert - per force a mam Asaz vu Police a Militär - un der Muecht ze halen.Zu Den Haag wëllen déi lokal Klengbaueren aus Honduras elo hir Rechter akloen. Den Appell fir Solidaritéit riicht sech awer och un Europa, fir bei Zesummenaarbecht oder Entwécklungshëllef an Honduras méi genee ze kontrolléieren, wéi et bei grousse Projeten ëm den Impakt op d’Minoritéite bestallt ass.